Новый министр образования Азербайджана представлен коллективу (ФОТО)

24 апреля 2018 16:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня глава Администрации Президента Азербайджана Рамиз Мехтиев представил коллективу министерства образования Джейхуна Байрамова, назначенного министром образования распоряжением Президента от 23 апреля 2018 года, говорится в сообщении ведомства, распространенном во вторник.

Джейхун Байрамов выразил признательность за высокое доверие, оказанное ему главой государства.

Министр подчеркнул, что мобилизует все силы для достойного выполнения задач, поставленных Президентом страны в сфере образования.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова )

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