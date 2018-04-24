Глава Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана представлен коллективу

24 апреля 2018 17:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Глава Администрации Президента Азербайджана Рамиз Мехтиев представил коллективу нового председателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшана Рзаева и пожелал ему успехов в работе, сообщили во вторник в госкомитете.

Представляя нового председателя, Рамиз Мехтиев рассказал о его жизненном пути и опыте работы, отметил, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев проводит большую работу по улучшению жилищных условий беженцев и вынужденных переселенцев, подчеркнув, что работы в этом направлении будут продолжены и в дальнейшем.

Рамиз Мехтиев дал соответствующие советы и рекомендации коллективу госкомитета для достижения задач, поставленных главой государства.

Новый председатель госкомитета Ровшан Рзаев выразил признательность за высокое доверие, оказанное ему Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сказал, что будет достойно выполнять задачи, связанные с беженцами и вынужденными переселенцами.

Напомним, что распоряжением Президента Азербайджана от 21 апреля Ровшан Шукюр оглу Рзаев назначен на должность председателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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