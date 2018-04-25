Такую трассу, как в Баку, не встретишь в других странах - гонщик команды Russian Time

25 апреля 2018 00:21 (UTC+04:00)

Такую трассу, как в Баку, не встретишь в других странах. Об этом в интервью «Москва-Баку» сказал гонщик команды Russian Time Формулы 2 и тест-пилот Формулы 1 Артём Маркелов.

«Я здесь с самой первой гонки, приезжаю участвовать третий раз. Скажу, что все на той же высоте, как и два года назад. Устроители соревнований знают, как быстро и качественно организовать трассу. Теперь все происходит намного быстрее. Если случается какая-то авария, то уже известно, как все быстро привести в порядок», - поделился впечатлениями Маркелов.

По словам гонщика, бакинская трасса отличается от других атмосферой, скоростью поворотов. «В Старом городе повороты достаточно узкие, своеобразные. Такие не встретишь в других странах. Но мы к ним уже приноровились, в принципе, знаем, что ждать от этой трассы», - добавил гонщик.

«Я живу в самом центре трассы, а моя семья поселилась в ее конце. Планируем пересекаться в Старом городе – Ичеришехер. Здесь все великолепно и радует глаз: дома, архитектура… В планах сходить с семьей в ресторан, но не сейчас, позже. А пока, хочу пожелать себе и нашим участникам удачи и чистой борьбы», - отметил Маркелов, рассказывая об ожиданиях о Баку.

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Azernews Newspaper
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