В ряде бакинских школ перенесены каникулы

25 апреля 2018 12:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В начальных классах четырех школ Баку - шестой школы им. Т. Исмайлова, образовательного комплекса №132-134 и 23-й средней школы весенние каникулы, которые должны были состояться 1-5 мая, перенесены на 24-30 апреля. Об этом в среду сообщил Trend завсектором минобразования Джасарет Валехов.

Валехов напомнил, что в связи с Гран-при Азербайджана «Формулы 1» движение по ряду направлений в столице ограничено, отметив, что указанные школы расположены на территории Бакинского городского кольца, где пройдут гонки.

Он добавил, что для учащихся 5-11 классов этих школ пропущенные учебные дни будут компенсированы в последующие недели занятиями по субботам.

Отметим, что Гран-при Азербайджана «Формулы 1» пройдет с 27 по 29 апреля 2018 года.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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