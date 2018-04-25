Завтра в Баку солнечно, до 21 градуса тепла

25 апреля 2018 15:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами слабый туман, юго-западный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в среду.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 7-10, днем - 17-22 градусов тепла, в Баку ночью - 8-10, днем - 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 55-65 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако в первой половине дня в некоторых горных территориях ожидаются кратковременные, грозовые дожди, в отдельных местах туман, умеренный западный ветер.

Ночью 5-10, днем 21-26, в горах ночью 2-7, днем 11-16 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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