Высшее профессиональное техническое образование в Азербайджане будет соответстовать степени суббакалавра - министр

25 апреля 2018 17:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предусматривается наличие высшего профессионального технического образования и приведение его в соответствие со степенью суббакалавра.

Об этом в среду сказал министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, после принятия Милли Меджлисом (парламентом) в третьем чтении закона «О профессиональном образовании» были введены новые понятия в сфере профессионального образования.

Министр считает, что в результате применения этого закона будет обеспечен переход между ступенями образования.

«Согласно закону, в зависимости от периода профессионального образования, содержания программы, будет начальное профессиональное образование, профессиональное техническое образование, высшее профессиональное техническое образование. Предусматривается, что высшее профессиональное техническое образование будет соответствовать степени суббакалавра», - сказал Байрамов.

Байрамов отметил, что за минувший период в образовании Азербайджана во многих направлениях наблюдалась положительная динамика.

«По всем этим направлениям мы будем проводить постоянную работу. Углубление этих реформ и сохранение положительной динамики являются одними из основных направлений», - добавил министр.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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