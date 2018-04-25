Сергей Сироткин: На трассе в Баку нет места ошибкам

25 апреля 2018 16:33 (UTC+04:00)

На трассе в Баку нет места ошибкам, сказал российский гонщик "Уильямса" Сергей Сироткин в беседе с пресс-службой команды в преддверии Гран-при Азербайджана.

"Считаю, что в Баку довольно сложная трасса, сочетающая в себе очень длинные, высокоскоростные прямые с жесткими зонами торможения. Там нет места ошибкам, что делает саму гонку интересной, давая хорошие возможности для обгона", - цитирует "Матч ТВ" гонщика.

В прошлом году, отметил Сироткин, команда успешно выступила на Гран-при Азербайджана, и он с нетерпением ждет возможности стартовать в Баку.

Отметим, что Гран-при Азербайджана “Формулы 1” состоится в Баку 27-29 апреля.

Протяженность гоночной трассы составляет чуть более шести километров. Ширина самого широкого участка трека составляет 13 метров, а самый узкий участок - вокруг Ичеришехер: ширина седьмого и восьмого поворотов составляет 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь Азадлыг. Здесь также установлены боксы команд, пит-лейны и Паддок-клуб.

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