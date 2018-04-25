Инновационное экономическое развитие в Азербайджане: предпринимательство, образование и наука (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В UNEC состоялась республиканская научно-практическая конференция на тему «Инновационное экономическое развитие: предпринимательство, образование и наука», посвященная 95-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает вуз в среду.

В конференции, состоявшейся при организационной поддержке факультета Бизнеса и менеджмента, наряду с профессорско-преподавательским составом UNEC приняли участие представители государственных структур, предприниматели, деловые люди, молодые исследователи и студенты.

Декан факультета, доцент Мирага Ахмедов отметил, что «Стратегическая дорожная карта о перспективах национальной экономики Азербайджана», утвержденная Президентом Ильхамом Алиевым, ускорила процесс формирования в стране более эффективной системы высшего образования. Подчеркнув, что приоритетным направлением, реализуемых в стране реформ, является создание в стране национальной инновационной системы, обусловленной достижением конкурентоспособности, М.Ахмедов отметил, что инновационная политика наряду с производством и применением новых знаний и технологий, направлена на установление устойчивого развития науки и образования, наукоемкого общества. Подчеркнув, что в государствах мира университеты сформировались как центры науки, институты предпринимательства и образование построено на основе научных инноваций, декан обратил внимание на успешные шаги, предпринятые в UNEC в последнее время. М.Ахмедов отметил, что с целью привлечения преподавателей и студентов к разработке инновационных проектов, поддержки их идей и подготовки в качестве предпринимателя в UNEC действует целый ряд исследовательских центров по различным сферам экономики, в том числе Инновационный бизнес инкубатор (ИБИ) и Центр бизнеса UNEC. Декан факультета обратил внимание на платформу “UNEC2B”, впервые осуществляемую в Азербайджане и вызвавшую широкий резонанс у общественности. Он отметил соответствие обучения платформы стратегического сотрудничества UNEC с деловым миром требованиям рынка труда, созданию модели предпринимательского университета, который несет ответственность за своих выпускников в Азербайджане.

Заведующий Научным отделом UNEC, профессор Захид Мамедов затронул вопрос о задачах университетов науки, образования и предпринимательства. Отметив, что сегодня в экономике развитых стран эти университеты занимают ведущую позицию, профессор подчеркнул, что основная часть доходов этого университета сформировалась непосредственно за счет инновационной деятельности. Отметив, что именно в этом контексте UNEC на мировом рынке образовательных услуг создал конкурентоспособный бренд, профессор подчеркнул подготовку высококвалифицированных экономистов и менеджеров, проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, тесное сотрудничество с деловым миром. Обратив внимание на научную деятельность, осуществляемую в UNEC последние четыре года, профессор отметил высокие достижения в этой сфере, полученные в течение этого времени. Он отметил число научных статей, опубликованных учеными UNEC в импакт фактор журналах, индексированных престижными международными информационными агентствами, которое выросло в четыре раза.

Вице-президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана Вугар Зейналов рассказал о значении создания тесных связей между предпринимателями и высшими учебными заведениями для развития экономики страны. Руководители структур бизнеса отметили благоприятную инвестиционную среду, созданную в стране для предпринимателей, и соответственно этим целям, реформы, осуществляемые в сфере образования, которые положительно влияют на развитие частного сектора.

Президент Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев оценил положение в связи с кадрами, требуемыми для развития инновации и частного сектора в высшем образовании, отметил роль высшего образования в экономическом развитии страны путем поддержки предпринимательства и инноваций. Генеральный директор Бакинской текстильной фабрики Эльчин Бабаев, отметив неоценимую роль сотрудничества высших учебных заведений с деловым миром в подготовке студентов в качестве компетентных кадров в будущем, подчеркнул значимость сотрудничества с UNEC для обоих секторов.

После выступлений конференция продолжила свою работу в пленарных заседаниях, посвященных темам «Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в мире и азербайджанская модель» и «Стратегия формирования человеческого капитала в Азербайджане соответственно призывам XXI века».

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