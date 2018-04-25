В Хатаинском районе будет ограничена подача газа

25 апреля 2018 20:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с ремонтными работами будут наблюдаться перебои в подаче газа в Хатаинский район столицы, говорится в сообщении ПО "Азеригаз".

Согласно информации, ввиду подключения к сети газоснабжения новых 315-миллиметровых, 159-миллиметровых и 108 миллиметровых полиэтиленовых газовых линий, проложенных по улице Мухаммеда Хади, с 10:00 26 апреля до завершения работ будут наблюдаться перебои в подаче природного газа в части Хатаинского района столицы.

Работы будут завершены в течение дня. В связи с перебоями в подаче газа ПО просит потребителей быть внимательными при использовании газа и соблюдать правила техники безопасности.

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