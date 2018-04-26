В грязевых вулканах в Азербайджане обнаружены образовавшиеся естественным путем драгметаллы

26 апреля 2018 10:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В грязевых вулканах в Азербайджане впервые обнаружены золото, серебро, железо, медь, титан и новые минералы, образовавшиеся естественным путем.

Об этом Trend сказал заведующий отделом грязевого вулканизма Института геологии и геофизики Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор геолого-минералогических наук, профессор Адиль Алиев.

По словам ученого, в течение последних двух лет совместно с украинскими специалистами ведется работа по изучению грязевых вулканов Азербайджана.

Алиев отметил, что в результате проведенных исследований получены весьма успешные результаты. Он добавил, что для проведения исследований отобраны 20 вулканов в различных тектонических зонах страны – на Абшеронском полуострове, в Шамахы-Гобустанском регионе, на прикаспийском побережье, в юго-западном Ширване.

«В каждом из вулканов обнаружены образовавшиеся естественным путем компоненты, содержащие в различном количестве золото, серебро и пр.», - сказал он.

По словам Алиева, содержание драгоценных металлов в грязевых вулканах варьирует в пределах 20-60 микрон. "Исследование представляет интерес лишь с точки зрения науки. До сегодняшнего дня такого рода исследования не проводились не только в Азербайджане, но и во всем мире", - отметил Алиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Абдулрахман Юсубов)

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