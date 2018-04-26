БВШН и Казахстанско-Британский Технический Университет заключили Меморандум

БАКУ /Trend/ - Подписан меморандум о взаимопонимании между Бакинской высшей школой нефти (БВШН) и Казахстанско-британским техническим университетом (КБТУ), сообщает азербайджанский вуз в четверг.

На церемонии подписания присутствовали ректор БВШН Эльмар Гасымов, ректор КБТУ Кенжебек Ибрашев, декан кафедры КБТУ по информационным технологиям Фуад Гаджиев, заведующий кафедрой инженерии по автоматизации процессов БВШН Манафаддин Намазов.

В ходе встречи ректор Высшей школы Эльмар Гасымов рассказал гостям о деятельности, учебных программах, достижениях и новшествах Высшей школы. Он выразил удовлетворенность в связи с установлением сотрудничества и налаживанием дружественных отношений между БВШН и КБТУ. Во время обсуждения была достигнута договоренность о сотрудничестве в области программ обмена преподавателями и студентами, участия в конференциях и других мероприятиях, проведения совместных научных исследований, подготовки учебных программах, организации курсов профессионального развития, а также в других направлениях.

Затем ректор БВШН Эльмар Гасымов и ректор КБТУ Кенжебек Ибрашев подписали Меморандум о Взаимопонимании. В заключение гости поблагодарили руководство Высшей школы за внимание и выразили уверенность, что сотрудничество двух вузов будет успешным и плодотворным.

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