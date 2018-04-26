Фернандо Алонсо: Многие считают гоночную трассу в Баку одной из лучших

26 апреля 2018 13:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакинская городская трасса не так давно оказалась в календаре, но многие считают её одной из лучших, сказал пилот команды McLaren Фернандо Алонсо в преддверии Гран-при Азербайджана “Формулы 1”.

“Прошлогодняя гонка в Баку была незабываемой. Гран-при оказался невероятным и принес нам первые очки в сезоне. Мы рассчитываем на повторение успешного результата и в этот уик-энд”, - сказал он.

Алонсо отметил, что бакинская трасса - самая быстрая городская трасса сезона и одна из самых длинных. “Машинам и гонщикам приходится нелегко, но это тоже часть ее привлекательности. Мы знаем наши слабые стороны, понимаем, в чём должны прибавить. Хотя команда на каждый уик-энд привозит новшества, мы не ждём на бакинской трассе радикальных изменений. Тем не менее, с каждым выездом на трассу мы лучше понимаем особенности машины. В Азербайджане мы максимально используем все то, что есть в нашем распоряжении, и постараемся заработать как можно больше очков”, - сказал гонщик.

Гран-при Азербайджана “Формулы 1” состоится в Баку 27-29 апреля.

Протяженность гоночной трассы составляет чуть более шести километров. Ширина самого широкого участка трека - 13 метров, а самый узкий участок - вокруг Ичеришехер: ширина седьмого и восьмого поворотов составляет 7,6 метра. Старт и финиш - площадь Азадлыг. Здесь также установлены боксы команд, пит-лейны и паддок-клуб.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Тото Вольфф: Нынешний сезон “Формулы 1” может стать легендарным
Общество 14:55
В Баку усилена защита радиочастотного спектра в связи с Гран-при Азербайджана "Формула 1"
ИКТ 07:18
Сергей Сироткин: На трассе в Баку нет места ошибкам
Общество 25 апреля 16:33
Для гостей Гран-при Азербайджана Формулы 1 подготовлена специальная культурная программа
Культура 25 апреля 15:55
В Баку интересная трасса - технический директор Renault
Общество 25 апреля 11:35
Такую трассу, как в Баку, не встретишь в других странах - гонщик команды Russian Time
Общество 25 апреля 00:21
Стролл: В Баку не только отличная трасса, но и город интересен
Общество 24 апреля 16:19
В Баку доставлены грузы для проведения Гран-При Азербайджана "Формулы 1" (ФОТО)
Бизнес 24 апреля 14:43
Мобильный оператор Азербайджана увеличил емкость сети 4G
ИКТ 24 апреля 09:07
Представители команд "Формулы 1" уже в Баку
Общество 23 апреля 12:33
Пилоты Red Bull Racing об особенностях трассы "Формулы 1" в Баку
Общество 20 апреля 12:08
В связи с проведением Гран-При Азербайджана «Формула 1» с 23 апреля ограничивается движение по «Бакинскому городскому кольцу»
Общество 18 апреля 12:51
В Баку усилена защита радиочастотного спектра
ИКТ 17 апреля 10:00
Команды "Формулы 1" начнут прибывать в Баку с 23 апреля
Общество 13 апреля 13:23
В дни гонок "Формулы 1" Бакинский метрополитен будет работать в усиленном режиме
Общество 10 апреля 12:39
Подготовительные работы к Формуле 1 продолжатся до последней недели гонок – Нигяр Арпадараи
Общество 9 апреля 13:31
Обнародован план организации дорожного движения в Баку в связи с Гран При Азербайджана Формулы 1
Общество 9 апреля 12:24
Оглашен график работы общественного транспорта в период Гран При Азербайджана Формулы 1
Общество 9 апреля 12:21