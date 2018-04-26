Фернандо Алонсо: Многие считают гоночную трассу в Баку одной из лучших

БАКУ /Trend/ - Бакинская городская трасса не так давно оказалась в календаре, но многие считают её одной из лучших, сказал пилот команды McLaren Фернандо Алонсо в преддверии Гран-при Азербайджана “Формулы 1”.

“Прошлогодняя гонка в Баку была незабываемой. Гран-при оказался невероятным и принес нам первые очки в сезоне. Мы рассчитываем на повторение успешного результата и в этот уик-энд”, - сказал он.

Алонсо отметил, что бакинская трасса - самая быстрая городская трасса сезона и одна из самых длинных. “Машинам и гонщикам приходится нелегко, но это тоже часть ее привлекательности. Мы знаем наши слабые стороны, понимаем, в чём должны прибавить. Хотя команда на каждый уик-энд привозит новшества, мы не ждём на бакинской трассе радикальных изменений. Тем не менее, с каждым выездом на трассу мы лучше понимаем особенности машины. В Азербайджане мы максимально используем все то, что есть в нашем распоряжении, и постараемся заработать как можно больше очков”, - сказал гонщик.

Гран-при Азербайджана “Формулы 1” состоится в Баку 27-29 апреля.

Протяженность гоночной трассы составляет чуть более шести километров. Ширина самого широкого участка трека - 13 метров, а самый узкий участок - вокруг Ичеришехер: ширина седьмого и восьмого поворотов составляет 7,6 метра. Старт и финиш - площадь Азадлыг. Здесь также установлены боксы команд, пит-лейны и паддок-клуб.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.