Болельщики гонок Формулы 1 в Баку прошлись по пит-лейну (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Болельщики, купившие билет на гонки Формулы 1 в Баку, в четверг получили возможность посетить пит-лейн. Гонки проводятся в Азербайджане в третий раз и продлятся три дня.

Сотни болельщиков из различных стран, выйдя на гоночные треки болидов, получили возможность наблюдать за подготовкой болидов к гонкам Формулы 1.

Болельщики посетили пит-лейн и наблюдали за подготовкой команд к гонкам, поинтересовались ситуацией на паддоке.

Гран-при Азербайджана Формулы 1 состоится в Баку 27-29 апреля.

Протяженность гоночной трассы составляет чуть более шести километров. Ширина самого широкого участка трека - 13 метров, а самый узкий участок - вокруг Ичеришехер: ширина седьмого и восьмого поворотов составляет 7,6 метра. Старт и финиш - площадь Азадлыг. Здесь также установлены боксы команд, пит-лейны и паддок-клуб.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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