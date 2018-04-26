С гонки в Баку начинается следующая стадия программы модернизации Renault Sport Racing - управляющий директор

26 апреля 2018 17:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С гонки в Баку начинается следующая стадия программы модернизации Renault Sport Racing, сказал управляющий директор команды Сирил Абитебул в преддверии Гран При Азербайджана “Формулы 1”.

“Мы представим ряд новых элементов аэродинамики, в том числе речь идет о крыльях и боковых дефлекторах, а к Барселоне будет усовершенствован двигатель. Мы уверены, что эти новые разработки, вместе взятые, позволят нам и дальше выступать на хорошем уровне. Задача остаётся прежней: необходимо добиваться эффективной работы каждого элемента”, - сказал он.

Вспоминая предыдущие гонки сезона Абитебул отметил, что в Китае команда показала такие же результаты, как в Бахрейне, но настроения после Шанхая были почти однозначно позитивные, потому что на этот раз дело было не в везении.

“В открытой борьбе с нашими соперниками мы подтвердили, что Renault занимает четвертое место в рейтинге эффективности, если в комплексе оценивать сочетание таких составляющих, как двигатель, шасси и гонщик. Мы должны продолжать в том же ключе и двигаться дальше, нацеливаясь на высокие результаты в каждой гонке, поэтому и команде “Формулы 1”, и всем, кто трудится на базах в Энстоуне и Вири, понятно, как расставлены приоритеты”, - добавил управляющий директор Renault Sport.

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