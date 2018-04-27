БАКУ /Trend/ - В пятницу в Баку стартовала практическая сессия автогонок в классе FIA Formula-2.

В соревнованиях принимают участие 20 гонщиков, представляющих 10 команд.

Сегодня в Баку стартует четвертый этап чемпионата мира-2018 Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

Протяженность гоночной трассы, на которой будут бороться за первенство 10 команд, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.

Самый широкий участок трека составляет 13 метров, а самый узкий вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь «Азадлыг». Здесь также установлены боксы и пит-лейны «клуба Паддока».

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Anvar_Mammadov

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