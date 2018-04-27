С завтрашнего вечера ограничивается движение на одной из дорог Баку

БАКУ /Trend/ - С завтрашнего вечера полностью будет ограничено движение на нижнем ярусе дорожной развязки «Беюкшор» в направлении Международного аэропорта Гейдар Алиев, говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог, распространенном в пятницу.

Ограничения связаны с ремонтными работами и продлятся два дня - 28 - 29 апреля.

Водители могут воспользоваться альтернативной дорогой, идущей к поселку Бакиханова, и продолжить свое движение, выехав на проспект Гейдара Алиева.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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