Желаю азербайджанским гимнасткам достигнуть больших высот – зрительница

27 апреля 2018 13:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Мне стало очень интересно, как проходят соревнования Кубка мира по художественной гимнастике, поэтому с большим удовольствием пришла сегодня в Национальную арену гимнастики. Об этом в пятницу Trend в кулуарах соревнований сказала зрительница Лала Ахмедова.

"Подобные масштабные соревнования посещаю впервые, мой ребенок тоже занимается гимнастикой, и я очень хочу привести его посмотреть выступления в рамках Кубка мира", - добавила она.

Лала Ахмедова пожелала азербайджанским спортсменкам большой удачи на соревнованиях.

"Хочу пожелать нашим гимнасткам крепкого здоровья, процветания, чтобы они всегда радовали поклонников спорта своими достижениями. Желаю им на Кубке мира успеха, и только успеха, и достигнуть больших высот", - отметила Ахмедова.

В пятницу в Баку на Национальной арене гимнастики стартовали соревнования Кубка мира по художественной гимнастике.

В первый день проходят квалификационные соревнования индивидуальных гимнасток с обручем и мячом и групповых команд с пятью обручами.

Азербайджан в первый день соревнований представляют Вероника Гудис и Зохра Агамирова в индивидуальных выступлениях, а также групповая команда в составе Айшан Байрамовой, Дианы Доман, Зейнаб Гумматовой, Алии Пашаевой и Сианы Василевой.

Кубок мира по художественной гимнастике состоится в Баку в шестой раз. В турнире, который пройдет 27-29 апреля 2018 года, ожидается участие 127 гимнасток из 26 стран. Из них 44 спортсменки выступят в индивидуальной программе, тогда как 83 гимнастки будут соревноваться в составе команд в групповых упражнениях.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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