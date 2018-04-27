Организация Кубка мира в Баку оставляет потрясающие впечатления - новозеландская гимнастка

БАКУ /Trend/ - Организация Кубка мира в Баку оставляет потрясающие впечатления, сказала Trend в пятницу новозеландская гимнастка Грейс Шродер.

"Я впервые в Баку, и впечатлена тем, как качественно здесь все организовано - и проживание, и тренировки, и сами выступления. А гимнастическая арена, на которой мы соревнуемся, просто потрясающая", - сказала Шродер.

В пятницу в Баку на Национальной арене гимнастики стартовали соревнования Кубка мира по художественной гимнастике.

В первый день проходят квалификационные соревнования индивидуальных гимнасток с обручем и мячом и групповых команд с пятью обручами.

Азербайджан в первый день соревнований представляют Вероника Гудис и Зохра Агамирова в индивидуальных выступлениях, а также групповая команда в составе Айшан Байрамовой, Дианы Доман, Зейнаб Гумматовой, Алии Пашаевой и Сианы Василевой.

Кубок мира по художественной гимнастике состоится в Баку в шестой раз. В турнире, который пройдет 27-29 апреля 2018 года, ожидается участие 127 гимнасток из 26 стран. Из них 44 спортсменки выступят в индивидуальной программе, тогда как 83 гимнастки будут соревноваться в составе команд в групповых упражнениях.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @MTsurkovTrend

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.