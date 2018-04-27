В Азербайджан с начала года прибыло около 630 тыс. туристов

27 апреля 2018 16:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2018 года в Азербайджан прибыло 629,4 тысячи иностранцев и лиц без гражданства из 151 страны, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года больше на 12,4 процента.

Об этом в пятницу говорится в «Экспортном обзоре» Центра анализа экономических реформ и коммуникации.

В марте 2018 года в Азербайджане сумма операций, проведенных прибывшими в Азербайджан иностранными гражданами посредством банковских карт, составила 105,8 миллиона маната и увеличилась на 16 процентов по сравнению с мартом прошлого года.

В общей сложности в январе-марте 2018 года сумма банковских операций, проведенных прибывшими в Азербайджан иностранными гражданами, по сравнению с соответствующим периодом 2017 года увеличилась на 18 процентов и составила 296,7 миллиона манатов.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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