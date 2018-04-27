Яркие моменты первого дня Формулы 1 в Баку (ФОТОРЕПОРТАЖ)

БАКУ /Trend/ - В Баку стартовал четвертый этап Чемпионата мира Формулы 1 2018 в Баку - Гран-при Азербайджана.

Сегодня уже первая сессия свободных заездов пилотов Формулы 1, а также квалификация и практическая сессия автогонок в классе FIA Formula-2.

Завтра в классе Формула 1 состоятся третья сессия свободного заезда и кфалификационный этап. В третий день, 29 апреля, будет выявлен победитель Гран-при Азербайджана.

Trend представляет фоторепортаж первого дня Гран-при Азербайджана.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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