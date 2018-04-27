Соревнования Кубка мира по художественной гимнастике в Баку проходят очень интересно – зрительница

27 апреля 2018 16:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Соревнования Кубка мира по художественной гимнастике проходят очень интересно и дисциплинированно, большое спасибо организаторам за их работу, сказала Trend в пятницу зрительница Нелли Кузьмичева.

"Часто посещаю соревнования, проводимые в Национальной арене гимнастики, так как моя внучка уже второй год тоже занимается гимнастикой, а сегодня она примет участие в церемонии открытия", - отметила она.

По словам зрительницы, очень важно, что в стране проводятся подобные крупные спортивные соревнования, которые прививают детям любовь к спорту.

"Моя внучка сама изъявила желание заниматься гимнастикой, ей очень нравится этот вид спорта, и она стремится добиться больших успехов", - добавила Кузьмичева.

Зрительница также подчеркнула, что конечно, болеет за азербайджанских гимнасток, а также ей нравится, как выступают спортсменки из России и Украины.

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовали соревнования Кубка мира по художественной гимнастике.

В первый день проходят квалификационные соревнования гимнасток в индивидуальных упражнениях с обручем и мячом и групповых команд с пятью обручами.

Азербайджан в первый день соревнований представляют Вероника Гудис и Зохра Агамирова в индивидуальных выступлениях, а также групповая команда в составе Айшан Байрамовой, Дианы Доман, Зейнаб Гумматовой, Алии Пашаевой и Сианы Василевой.

Кубок мира по художественной гимнастике проводится в Баку в шестой раз. В турнире, который проходит 27-29 апреля, участвуют гимнастки из 25 стран. 44 спортсменки выступают в индивидуальной программе, тогда как 83 гимнастки соревнуются в составе команд в групповых упражнениях.

В первые два дня квалификационных соревнований гимнастки выступят как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях. В зависимости от результатов квалификации определятся победители многоборья и участницы финалов по отдельным предметам в обоих видах программы.

А в финалах, которые состоятся в последний день соревнований, восемь самых сильных гимнасток и восемь лучших групповых команд будут соревноваться за звание чемпионок.

Гимнастке и группе, набравшей самый высокий балл за исполнение, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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