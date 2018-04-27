AzerGold и Минэкономики Азербайджана в Човдаре провели акцию озеленения и субботник (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 27 апреля ЗАО AzerGold совместно с Гянджа-Газахским региональным отделением министерства экономики Азербайджана провело в селе Човдар Дашкесанского района акцию озеленения и субботник, сообщает компания в пятницу.

В рамках мероприятия на территории Човдарского месторождения было посажено более 300 различных деревьев и кустарников, была очищена от мусора придорожная территория от месторождения Човдар до села Гушчу Дашкесанского района. Собранные в рамках акции пластиковые отходы и PET бутылки были направлены на повторную переработку. Мероприятие, в котором приняли участие более 100 человек, было организовано с целью внесения вклада в сохранение экологического баланса в регионе, а также призыва населения к сплоченности в данном вопросе.

ЗАО AzerGold регулярно, дважды в год осуществляет озеленительные акции. В целом, в результате проведенных озеленительных мероприятий на территории месторождения Човдар посажено более семь тысяч деревьев и кустарников, озеленена территория площадью 15 гектаров.

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