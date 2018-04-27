AzerGold и Минэкономики Азербайджана в Човдаре провели акцию озеленения и субботник (ФОТО)

27 апреля 2018 17:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 27 апреля ЗАО AzerGold совместно с Гянджа-Газахским региональным отделением министерства экономики Азербайджана провело в селе Човдар Дашкесанского района акцию озеленения и субботник, сообщает компания в пятницу.

В рамках мероприятия на территории Човдарского месторождения было посажено более 300 различных деревьев и кустарников, была очищена от мусора придорожная территория от месторождения Човдар до села Гушчу Дашкесанского района. Собранные в рамках акции пластиковые отходы и PET бутылки были направлены на повторную переработку. Мероприятие, в котором приняли участие более 100 человек, было организовано с целью внесения вклада в сохранение экологического баланса в регионе, а также призыва населения к сплоченности в данном вопросе.

ЗАО AzerGold регулярно, дважды в год осуществляет озеленительные акции. В целом, в результате проведенных озеленительных мероприятий на территории месторождения Човдар посажено более семь тысяч деревьев и кустарников, озеленена территория площадью 15 гектаров.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
AzerGold объявил о продлении тендера на услуги по транспортировке и доставке слитков металлов
Тендеры 15:01
ЗАО “AzerGold” продолжает геологоразведочные и исследовательские работы (ФОТО)
Бизнес 10 апреля 12:53
AzerGold и университет ADA подписали меморандум о сотрудничестве (ФОТО)
Общество 3 апреля 17:12
Австралийская компания обсудит возможность разработки золотых месторождений в Азербайджане
Бизнес 30 марта 15:28
AzerGold объявил открытый тендер на приобретение ИКТ оборудования
Тендеры 10 марта 15:33
Достижения AzerGold вызвали большой интерес на международной конференции (ФОТО)
Бизнес 7 марта 11:44
В структуру министерства экономики Азербайджана внесены изменения
Экономика 3 марта 02:54
В Азербайджане создана Ассоциация производителей и экспортеров молока
Бизнес 1 марта 16:41
Названы основные факторы экономического роста Азербайджана в 2018 году
Бизнес 1 марта 11:03
Азербайджан расширяет экспорт в арабские страны (ФОТО)
Бизнес 21 февраля 17:54
Еще в одном регионе Азербайджана открыто предприятие по переработке кормов (ФОТО)
Бизнес 19 февраля 16:09
Министр экономики Азербайджана посетит Иорданию и Египет
Бизнес 19 февраля 13:02
Стал известен объем инвестиций в один из промкварталов Азербайджана
Бизнес 16 февраля 17:48
AzerGold закупает услуги международной перевозки слитков из драгоценных металлов
Тендеры 16 февраля 15:58
В Азербайджане необходимо усилить контроль над производством смазочных масел
Бизнес 15 февраля 13:02
Функционирующим в селе Джоджуг Марджанлы предприятиям могут предоставить льготы
Бизнес 15 февраля 12:58
Минэкономики о размерах инвестиций в регионы Азербайджана (ФОТО)
Бизнес 12 февраля 18:43
Летом в Азербайджане заработает еще один промышленный квартал
Бизнес 9 февраля 17:44