Условия для гимнастов в Баку просто великолепные - польская гимнастка

БАКУ /Trend/ - Национальная арена гимнастики в Баку просто великолепна, сказала в пятницу Trend польская гимнастка Наталья Вишневска.

"Я впервые приехала в Баку. Мне очень понравилась ваша Национальная арена гимнастики - в Польше таких арен нет. Отмечу, что мне очень приятно выступать здесь", - сказала Вишневска.

Рассказывая о своих выступлениях, польская спортсменка отметила, что ей необходимо работать над допущенными ошибками.

"В целом мне понравилось выступление, но я могла бы сделать все лучше. Это мой первый Кубок мира, и я очень нервничаю. Сейчас я понимаю, что мне нужно больше тренироваться, чтобы в будущем выступать лучше", - сказала Вишневска.

В пятницу в Баку на Национальной арене гимнастики стартовали соревнования Кубка мира по художественной гимнастике.

В первый день проходят квалификационные соревнования индивидуальных гимнасток с обручем и мячом и групповых команд с пятью обручами.