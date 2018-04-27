В Баку ограничивается движение на участках пересечений дорог с проспектом Гейдара Алиева

БАКУ /Trend/ - Завтра днем на въездах пересечений дорог с проспектом Гейдара Алиева будет ограничено автомобильное движение, говорится в пятницу в сообщении Госагентства автомобильных дорог Азербайджана.

В связи с обновлением дорожной разметки на участке дороги между развязками "Сабунчи" и "Беюкшор" проспекта Гейдара Алиева, на въездах на дороги, ведущие к Олимпийскому стадиону, Олимпийскому городку, проспектам Зии Буньядова и Гара Гараева 28 апреля с 11:00 до 16:00 будет ограничено дорожное движение.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев.)