В Азербайджане созданы все условия для проведения крупномасштабных спортивных мероприятий – зрительница

27 апреля 2018 19:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане уделяется очень большое внимание спорту, сказала в пятницу Trend зрительница проходящих в Баку соревнований Кубка мира по художественной гимнастике Рена Джаббарова.

"Посмотрите, какая прекрасная Национальная арена гимнастики! В Азербайджане созданы все условия для проведения крупномасштабных спортивных мероприятий, а также для воспитания хороших спортсменов", - сказала Джаббарова.

Зрительница призналась, что часто посещает соревнования, проводимые в Национальной арене гимнастики.

"Моя дочка тоже занимается художественной гимнастикой, поэтому мы стараемся не пропускать подобные значимые спортивные события. Организация прекрасная, гостей очень тепло встречают", - добавила она.

Джаббарова отметила, что, конечно, болеет за команду Азербайджана и желает нашим гимнасткам удачного выступления и побед на этом соревновании и в будущем.

"Моя дочка, видя выступления известных гимнасток, хочет равняться на них и добиваться успехов", - сказала она.

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовали соревнования Кубка мира по художественной гимнастике.

В первый день проходят квалификационные соревнования гимнасток в индивидуальных упражнениях с обручем и мячом и групповых команд с пятью обручами.

Азербайджан в первый день соревнований представляют Вероника Гудис и Зохра Агамирова в индивидуальных выступлениях, а также групповая команда в составе Айшан Байрамовой, Дианы Доман, Зейнаб Гумматовой, Алии Пашаевой и Сианы Василевой.

Кубок мира по художественной гимнастике проводится в Баку в шестой раз. В турнире, который проходит 27-29 апреля, участвуют гимнастки из 25 стран. 44 спортсменки выступают в индивидуальной программе, тогда как 83 гимнастки соревнуются в составе команд в групповых упражнениях.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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