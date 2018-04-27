Азербайджанские гимнастки вышли в финал Кубка мира в упражнениях с обручами (ФОТО)

27 апреля 2018 19:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана в групповых упражнениях в составе Айшан Байрамовой, Дианы Доман, Зейнаб Гумматовой, Алии Пашаевой и Сианы Василевой в пятницу вышла в финал Кубка мира по художественной гимнастике в упражнениях с обручами.

В квалификации гимнастки набрали 17,150 балла и заняли шестое место, что позволило им попасть в финал.

Также в финал прошли сборные Болгарии, Италии, Украины, Беларуси, Израиля, Японии и Финляндии.

Завтра гимнастки будут участвовать в квалификационных соревнованиях упражнений с мячами и лентами, а финалы по обеим дисциплинам пройдут в воскресенье.

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовали соревнования Кубка мира по художественной гимнастике.

В первый день проходят квалификационные соревнования гимнасток в индивидуальных упражнениях с обручем и мячом и групповых команд с пятью обручами.

Азербайджан в первый день соревнований представляют Вероника Гудис и Зохра Агамирова в индивидуальных выступлениях, а также групповая команда в составе Айшан Байрамовой, Дианы Доман, Зейнаб Гумматовой, Алии Пашаевой и Сианы Василевой.

Кубок мира по художественной гимнастике проводится в Баку в шестой раз. В турнире, который проходит 27-29 апреля, участвуют гимнастки из 25 стран. 44 спортсменки выступают в индивидуальной программе, тогда как 83 гимнастки соревнуются в составе команд в групповых упражнениях.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @Anvar_Mammadov

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