”Grid kids” впервые появятся на Гран При Азербайджана Формулы 1 (ФОТО)

28 апреля 2018 11:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках совместной инициативы Формулы 1 и Международной Автомобильной Федерации под названием ”Будущие звезды“, с этого года пилотов «королевских гонок» на 2018 Гран При Азербайджана Формулы 1 будут сопровождать "Grid Kids". В частности, «будущие звезды» будут участвовать во время Парада пилотов, а также стоять на стартовой решетке рядом с пилотами Формулы 1.

Данное решение направлено на повышение интереса детей и подростков к автоспорту, и их информированности о Формуле 1.

Реализацией данной иницитивы в стране занимается Азербайджанская Автомобильная Федерация совместно с промоутером Гран При Азербайджана Формулы 1, Операционной компанией Baku City Circuit. Участвуя в инициативе, детям предоставится уникальная возможность стать частью гонки и быть ближе к пилотам Формулы 1.

Для участия в инициативе ”Будущие звезды“ Азербайджанской Автомобильной Федерацией были отобраны 20 детей (10 мальчиков и 10 девочек) в возрасте 7-10 лет за отличие в учебе и спортивных соревнованиях.

25 апреля на трассе Baku City Circuit прошла репетиция церемонии с участием детей.

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