В Баку отлично справляются с организацией Формулы 1 - Берни Экклстоун

БАКУ /Trend/ - В Баку отлично справляются с организацией Формулы 1, сказал в интервью F1News бывший глава менеджмента Формулы 1 Берни Экклстоун.

«Всё прекрасно, я очень доволен! В Баку отлично справляются с делом. Приятные люди, очень хорошее место. Надеюсь, всё так и останется», - сказал Экклстоун.

Далее, говоря о реформах в проведении Формулы 1 по всему миру, экс-глава менеджмента отметил, что он не замечает особых перемен.

«Мало что изменилось. В конечном счете, Формула 1 настолько хороша, насколько интересны те, кто в ней участвует, то есть команды», - сказал Экклстоун.

Кроме того, экс-глава менеджмента отметил, что было бы лучше вернуться к двигателям V10.

«Ещё четыре года назад я говорил, что у нас будут проблемы из-за двигателей. Нужно разрешить командам использовать больше топлива, увеличить его расход и вернуть дозаправки. По-моему, это многое изменит к лучшему. Но это моё мнение. А ещё лучше, если мы вернемся к двигателям V10», - сказал Экклстоун.

Экс-глава менеджмента также рассказал о перспективах увеличения числа гонок.

«Когда-то максимум было 16 Гран При, но мне удавалось добавить к ним сначала одну гонку, потом ещё одну гонку. По-моему, 20 этапов в год – это хорошее число», - сказал Экклстоун.

Отметим, что сегодня в Баку стартует второй день четвертого этапа чемпионата мира-2018 Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

С 27 апреля, на проводящихся в столице Азербайджана в третий раз соревнованиях Формулы 1, состоялись первая и вторая сессии свободных заездов. Сегодня после третьей сессии свободных заездов будут проведены квалификационные заезды, по итогам которых будет определен стартовый порядок пилотов на Гран-при. Будет также проведено первое соревнование в Формуле 2.

И, наконец, 29 апреля состоится гонка Гран-при Азербайджана, а также второй заезд по Формуле 2.

В пятницу в Баку стартовал четвертый этап чемпионата мира-2018 Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

Протяженность гоночной трассы, на которой за первенство борются команды, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.

Самый широкий участок трека составляет 13 метров, а самый узкий вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь «Азадлыг». Здесь также установлены боксы и пит-лейны «клуба Паддока».

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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