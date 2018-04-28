В первые минуты основного соревнования Формулы 2 произошла авария (ФОТО)

28 апреля 2018 12:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Через несколько минут после старта первого основного соревнования Формулы 2 произошла авария.

Болид итальянского пилота от команды "Campos Vexatec Racing" Луки Джиотто, в результате потери управления, столкнулся с ограждением безопасности, а затем со стеной перед отелем "Four Seasons".

В результате столкновения некоторые детали болида рассыпались на трассу. Пилот не пострадал, но все равно покинул соревнование.

Вчера в Баку стартовал четвертый этап чемпионата мира-2018 Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

В первый день Гран-при также состоялись два свободных заезда в классе Формула 1 и квалификация в классе Формула-2.

Протяженность гоночной трассы, на которой за первенство борются команды, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.

Самый широкий участок трека составляет 13 метров, а самый узкий вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь «Азадлыг». Здесь также установлены боксы и пит-лейны «клуба Паддока».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Опасные моменты в ходе первого основного соревнования Формулы-2 (Фото)
Общество 13:33
На Формуле 2 произошла вторая авария за день (ФОТО)
Общество 13:19
В Баку стартовал первый день автогонок в классе FIA Formula-2
Общество 12:47
Потрясающее шоу Jamiroquai в рамках Гран-при Азербайджана Формулы 1 (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 11:21
В Баку стартует второй день Гран-при Азербайджана Формулы 1
Общество 09:50
В Баку прошла автограф-сессия пилотов Формулы 1 (ФОТО)
Общество 27 апреля 20:18
Пилот Red Bull Racing показал лучший результат на второй сессии свободных заездов Формулы 1
Общество 27 апреля 19:02
Яркие моменты первого дня Формулы 1 в Баку (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Общество 27 апреля 17:03
В Баку стартовала II сессия свободных заездов пилотов Формулы 1
Общество 27 апреля 17:00
Пилот DAMS показал лучший результат на квалификации FIA Formula-2
Общество 27 апреля 16:11
В Баку стартовала квалификация автогонок в классе FIA Formula-2
Общество 27 апреля 15:00
Боттас показал лучшее время на свободных заездах пилотов Формулы 1 в Баку
Общество 27 апреля 14:48
Пилот Red Bull Racing врезался в стену во время свободных заездов пилотов Формулы 1 в Баку (ФОТО)
Общество 27 апреля 13:50
Пилоты Aston Martin Red Bull Racing провели необычную гонку в Гобустане (ВИДЕО, ФОТО)
Спорт 27 апреля 13:06
В Баку стартовала I сессия свободных заездов пилотов Формулы 1
Общество 27 апреля 13:00
Гран-при Азербайджана Формула 1 входит в ТОП-10 лучших событий у туристов на весенние праздники
Общество 27 апреля 12:52
Во время свободной сессии в классе FIA Formula-2 в Баку произошла авария (ФОТО)
Общество 27 апреля 12:28
Определились лучшие пилоты практической сессии автогонок в классе FIA Formula-2 (ФОТО)
Общество 27 апреля 12:15