В Баку отличная атмосфера - американская гимнастка

28 апреля 2018 13:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку создана отличная атмосфера для гимнастических соревнований, сказала в субботу Trend американская гимнастка Лили Мицуно, участвующая на Кубке мира по художественной гимнастике.

"Я очень довольна своим выступлением. Все прошло очень хорошо, я получила ценный опыт благодаря отличной атмосфере для соревнований в Баку. Начало соревнования прошло очень успешно, - сказала Мицуно.

Гимнастка также поделилась своими впечатлениями о Баку и Национальной арене гимнастики.

«Я в первый раз в Баку, и город мне очень нравится, а арена еще лучше. Здесь отличные ковры, я впервые выступаю на настолько качественно сделанной арене, где все отвечает нуждам гимнастов", - сказала Мицуно.

В субботу в Баку на Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике.

Сегодня проходят квалификационные соревнования индивидуальных гимнасток с булавами и лентой и групповых команд с тремя мячами и двумя скакалками. Также в течение дня будут определены победители в многоборье, как в индивидуальном, так и в групповом зачете.

Азербайджан во второй день соревнований представляют Вероника Гудис и Зохра Агамирова в индивидуальных выступлениях, а также групповая команда в составе Айшан Байрамовой, Дианы Доман, Зейнаб Гумматовой, Алии Пашаевой и Сианы Василевой.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Баку в шестой раз. В турнире, который продлится до 29 апреля 2018 года, ожидается участие 127 гимнасток из 26 стран. Из них 44 спортсменки выступают в индивидуальной программе, тогда как 83 гимнастки соревнуются в составе команд в групповых упражнениях.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
У азербайджанских гимнасток отличные условия для тренировок - белорусская гимнастка
Общество 13:26
Желаю азербайджанским гимнасткам только победы – зритель
Общество 13:22
Азербайджанские гимнастки остались довольны первым выступлением на Кубке мира
Общество 12:40
В Баку стартовал II день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике (ФОТО)
Общество 12:27
Приходим в Национальную арену гимнастики с удовольствием – зритель
Общество 12:26
Национальная арена гимнастики в Баку уникальна - временный поверенный в делах Болгарии
Общество 27 апреля 20:26
Желаю азербайджанским гимнасткам добиться высоких результатов на Кубке мира – зритель
Общество 27 апреля 19:59
Азербайджанские гимнастки вышли в финал Кубка мира в упражнениях с обручами (ФОТО)
Общество 27 апреля 19:44
Условия, созданные Федерацией гимнастики Азербайджана, позволяют сосредоточиться на выступлении - узбекская гимнастка
Общество 27 апреля 19:18
В Баку потрясающая гимнастическая арена - турецкая спортсменка
Общество 27 апреля 19:09
В Азербайджане созданы все условия для проведения крупномасштабных спортивных мероприятий – зрительница
Общество 27 апреля 19:04
Определились финалистки Кубка мира в Баку в упражнениях с мячом и обручем
Общество 27 апреля 18:57
В Баку прошла церемония открытия Кубка мира по художественной гимнастике (ФОТО)
Общество 27 апреля 18:27
Условия для гимнастов в Баку просто великолепные - польская гимнастка
Общество 27 апреля 17:48
Работа Федерации гимнастики Азербайджана достойна благодарности - испанская гимнастка
Общество 27 апреля 16:51
Соревнования Кубка мира по художественной гимнастике в Баку проходят очень интересно – зрительница
Общество 27 апреля 16:39
Выступать в Баку - одно удовольствие - грузинская гимнастка
Общество 27 апреля 16:28
Зрительница об организации Кубка мира: благодарна Федерации гимнастики Азербайджана
Общество 27 апреля 16:22