В воскресенье в Баку сильный северо-западный ветер

28 апреля 2018 14:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, временами будет пасмурно, утром местами ожидаются дожди, сильный северо-западный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в субботу.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 10-14, днем - 16-19 градусов тепла, в Баку ночью - 11-13, днем - 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 миллиметров ртутного столба до 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 75-85 процентов.

В некоторых районах Азербайджана временами ожидаются грозовые дожди, местами ливневые, град. Утром в отдельных местах туман, западный ветер местами будет усиливаться.

Ночью 9-14, днем 17-22, в горах ночью 2-7, днем 8-12 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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