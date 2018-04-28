У азербайджанских гимнасток отличные условия для тренировок - белорусская гимнастка

БАКУ /Trend/ - У азербайджанских гимнасток отличные условия для тренировок, сказала Trend в субботу белорусская гимнастка Анастасия Салос на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку.

"Я здесь в первый раз, и просто поражена тем, какой тут отличный зал. Азербайджанским гимнасткам повезло, что они тренируются в таком зале. Подобные отличные условия есть далеко не у всех", - сказала Салос.

Гимнастка отметила, что Баку очень красивый город.

"Я не успела, как следует посмотреть город, но мне понравился Баку по тому, что я увидела. Мы вчера вечером гуляли у моря, и город в ночном освещении выглядел восхитительно, повсюду огни, все так красиво мерцает", - сказала гимнастка.

В субботу в Баку на Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике.

Сегодня проходят квалификационные соревнования индивидуальных гимнасток с булавами и лентой и групповых команд с тремя мячами и двумя скакалками. Также в течение дня будут определены победители в многоборье, как в индивидуальном, так и в групповом зачете.

Азербайджан во второй день соревнований представляют Вероника Гудис и Зохра Агамирова в индивидуальных выступлениях, а также групповая команда в составе Айшан Байрамовой, Дианы Доман, Зейнаб Гумматовой, Алии Пашаевой и Сианы Василевой.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Баку в шестой раз. В турнире, который продлится до 29 апреля 2018 года, ожидается участие 127 гимнасток из 26 стран. Из них 44 спортсменки выступают в индивидуальной программе, тогда как 83 гимнастки соревнуются в составе команд в групповых упражнениях.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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