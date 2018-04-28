Сотрудницы СГБ Азербайджана почтили память академика Зарифы Алиевой (ФОТО)

28 апреля 2018 13:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сотрудницы Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана посетили могилу академика Зарифы Алиевой на Аллее почетного захоронения, говорится в сообщении отдела по связям с общественностью СГБ.

В начале была почтена светлая память общенационального лидера азербайджанского народа, видного государственного деятеля, созидателя независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложены цветы на его могилу.

Затем была почтена незабываемая память видного ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

Напомним, что сегодня исполняется 95 лет со дня рождения академика Зарифы Алиевой.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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