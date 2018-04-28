Азербайджанские гимнастки самые лучшие – зрительница

БАКУ /Trend/ - Естественно болеем за азербайджанских гимнасток, желаем нашим девочкам победы и уверенности, они у нас самые лучшие и красивые. Об этом Trend в субботу сказала зрительница соревнований Кубка мира по художественной гимнастике Ирина Пасмурнова.

"У меня дочка занимается гимнастикой и все, что связано с этим видом спорта интересно как ей, так и мне. По своему ребенку могу судить, что детям очень нравится наблюдать за соревнованиями, они стремятся быть похожими на участвующих в соревнованиях спортсменок", - добавила она.

Ирина Пасмурнова подчеркнула, что она рада возможности присутствовать на Кубке мира по художественной гимнастике.

"Были на соревнованиях и в прошлом году, когда появляется возможность, обязательно приходим в Национальную арену гимнастики. Нам очень нравится, как проводятся здесь спортивные мероприятия - все культурно, правильно, на высшем уровне", - добавила зрительница.

В субботу в Баку на Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике.

Сегодня проходят квалификационные соревнования индивидуальных гимнасток с булавами и лентой и групповых команд с тремя мячами и двумя скакалками. Также в течение дня будут определены победители в многоборье, как в индивидуальном, так и в групповом зачете.

Азербайджан во второй день соревнований представляют Вероника Гудис и Зохра Агамирова в индивидуальных выступлениях, а также групповая команда в составе Айшан Байрамовой, Дианы Доман, Зейнаб Гумматовой, Алии Пашаевой и Сианы Василевой.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Баку в шестой раз. В турнире, который продлится до 29 апреля 2018 года, ожидается участие 127 гимнасток из 26 стран. Из них 44 спортсменки выступают в индивидуальной программе, тогда как 83 гимнастки соревнуются в составе команд в групповых упражнениях.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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