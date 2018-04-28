БАКУ /Trend/ - Завершился третий свободный заезд Гран При Азербайджана Формула 1.

Лучший результат среди 20 гонщиков из 10 команд продемонстрировал германский пилот "Ferrari" Себастьян Феттель - 1:43.091.

Второй лучший результат у пилота "Mercedes" Льюиса Хэмилтона – 1:43.452. Замыкает тройку лидеров финн Кими Райкконен из "Ferrari" - 1:43.493.

Напомним, что в Баку продолжается четвертый этап чемпионата мира Формулы 1 сезона 2018 года Гран-при Азербайджана.

В составе команды «Mercedes» борьбу ведут Луис Хэмильтон и Валттери Боттас, «Ferrari» – Себастиан Феттель и Кими Райкконен, «Williams» – Сергей Сироткин и Лэнс Стролл. Команду «Red Bull Racing» представляют Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен, «Force India»- Эстебан Окон и Серхио Перес, «Renault» – Нико Хюлькенберг и Карлос Сайнс. Помимо этого, за «Toro Rosso» выступают Брендон Хартли и Пьер Гасли, «Sauber»- Маркус Эрикссон, Чарлес Леклер, «McLaren» - Фернандо Алонсо и Стоффель Вандорн. Цвета команды «Haas» защищают пилоты Роман Грожан и Кевин Магнуссен.

Победитель Гран-при станет известен 29 апреля.

Протяженность бакинской трассы составляет более шести километров. В целом, пилоты должны совершить по треку 51 круг.

(Авторы: Илькин Шафиев, Эльчин Мехтиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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