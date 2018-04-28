Бакинская трасса – это интрига, опасность и непредсказуемость - российский комментатор

28 апреля 2018 17:11 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Бакинская трасса – это интрига, опасность и непредсказуемость, сказала в интервью «Москва-Баку» комментатор российского канала «МАТЧ ТВ» Наталья Фабричнова, которая приехала в Баку освещать четвертый этап чемпионата мира-2018 Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

«Среди новых мировых трасс – бакинская – абсолютная жемчужина. В бакинской трассе, в сравнении с Сингапуром, например, или Монако, есть огромный плюс. Об этом говорят все пилоты – здесь можно обгонять. Это качественно выделяет Гран-при Азербайджана от F1 в других городах мира. Да, мы любим и Сингапур, и Монако, потому что там тоже потрясающая атмосфера и телекартинка очень красивая. Но самое важное для пилота – возможность отыгрывать позиции, что в случае с Сингапуром и Монако довольно сложно. В Баку же эта возможность есть, что показали предыдущие годы проведения автогонок. Примером служит ситуация с Дэном Риккардо, который в прошлом году стартовал с плохой позиции и в итоге стал победителем Гран-при. Это доказывает, что на бакинской трассе возможно все, даже если твоя квалификация прошла плохо», - сказала она.

По словам Фабричновой, успех Гран-при Азербайджана безусловен.

«Гран-при Азербайджана завоевал так называемый виртуальный «Оскар» от «Формулы-1» как лучший «фильм». Это просто уникально и тут Гран-при Азербайджана звучат только комплименты. Много чего еще было. Суммируешь год, думаешь об итогах, и понимаешь, что половина самого интересного в «Формуле-1» произошла именно в Баку», - сказала она.

Фабричнова отметила, что с каждым годом на гонки в Баку приезжает все больше болельщиков и просто туристов.

«И то, что желающих посмотреть «Формулу 1» в Баку становится все больше, говорит о том, что людям нравится эта самая картинка – Старый город, новые сверхсовременные здания. Появляется желание увидеть все это вживую, совместить туризм с зрелищным просмотром «Формулы». Бакинская трасса – это интрига, опасность и непредсказуемость. А Баку – это древность, современность в то же время и красота», - сказала она.

Отметим, что сегодня в Баку стартовал второй день четвертого этапа чемпионата мира-2018 Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

С 27 апреля, на проводящихся в столице Азербайджана в третий раз соревнованиях Формулы 1, состоялись первая и вторая сессии свободных заездов. Сегодня после третьей сессии свободных заездов будут проведены квалификационные заезды, по итогам которых будет определен стартовый порядок пилотов на Гран-при.

И, наконец, 29 апреля состоится гонка Гран-при Азербайджана, а также второй заезд по Формуле 2.

Протяженность гоночной трассы, на которой за первенство борются команды, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.

Самый широкий участок трека составляет 13 метров, а самый узкий вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь «Азадлыг». Здесь также установлены боксы и пит-лейны «клуба Паддока».

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Баку завершилась квалификация к Гран-при Азербайджана Формулы 1
Общество 18:10
Организация Формулы 1 в Баку становится лучше и лучше с каждым годом – британский турист
Общество 17:24
Хюлькенберг оштрафован на пять позиций на Гран-при Азербайджана Формулы-1
Общество 17:19
Стартовала квалификация Гран-при Азербайджана Формулы 1
Общество 17:00
Душевный Баку сердечно встречает всех гостей Формулы 1 - турист из России
Общество 16:47
Азербайджанские и российские звезды среди болельщиков Формулы 1 (ФОТО)
Звёздный мир 16:39
Завершился третий свободный заезд Гран При Азербайджана Формулы 1 (ФОТО)
Общество 16:00
Баку стал одной из лучших гоночных площадок в истории Формулы 1 - турист из Великобритании
Общество 15:46
Гонка в Баку прошла напряженно – таиландский пилот
Общество 15:14
Азербайджан из тех стран, где Гран При я никогда не пропускаю - Берни Экклстоун
Общество 14:57
Начался последний свободный заезд пилотов Формулы 1 в Баку
Общество 14:42
Пилоты Формулы 1 в Баку: нарды, шашлыки, кальян, чай в армуды (ФОТО)
Интересное 14:38
Определились победители первого основного соревнования в классе FIA Formula-2 в Баку (ФOTO)
Общество 14:17
Опасные моменты в ходе первого основного соревнования Формулы-2 (ФOTO)
Общество 13:33
На Формуле 2 произошла вторая авария за день (ФОТО)
Общество 13:19
В первые минуты основного соревнования Формулы 2 произошла авария (ФОТО)
Общество 12:48
В Баку стартовал первый день автогонок в классе FIA Formula-2
Общество 12:47
В Баку отлично справляются с организацией Формулы 1 - Берни Экклстоун
Общество 11:56