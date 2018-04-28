Душевный Баку сердечно встречает всех гостей Формулы 1 - турист из России

28 апреля 2018 16:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Баку прекрасное место для проведения Формулы 1, которое не может оставить туристов равнодушными, сказал в субботу Trend турист из России Андрей Мациевский, который приехал в Баку посмотреть четвертый этап чемпионата мира-2018 Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

"Я в первый раз в Баку, и хочу сказать, что это замечательный, душевный город, очень сердечно встречающий своих гостей. Гостеприимство и любезность нас тут сопровождают с регистрационного пункта в аэропорту, мы комфортно себя чувствуем и на соревнованиях Формулы 1, и во время прогулок по городу. Нам здесь очень нравится, и я надеюсь, что вернусь сюда еще не один раз", - сказал Мациевский.

Он также отметил высокий профессионализм, с которым организаторы отнеслись к проведению Формулы 1.

"Я конечно не эксперт, но с точки зрения туриста и любителя Формулы 1, могу сказать, что гонки и развлекательная программа организованы на очень высоком уровне, что очень важно с точки зрения привлечения туристов", - сказал Мациевский.

Отметим, что сегодня в Баку стартовал второй день четвертого этапа чемпионата мира-2018 Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

С 27 апреля, на проводящихся в столице Азербайджана в третий раз соревнованиях Формулы 1, состоялись первая и вторая сессии свободных заездов. Сегодня после третьей сессии свободных заездов будут проведены квалификационные заезды, по итогам которых будет определен стартовый порядок пилотов на Гран-при.

И, наконец, 29 апреля состоится гонка Гран-при Азербайджана, а также второй заезд по Формуле 2.

Протяженность гоночной трассы, на которой за первенство борются команды, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.

Самый широкий участок трека составляет 13 метров, а самый узкий вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь "Азадлыг". Здесь также установлены боксы и пит-лейны "клуба Паддока".

(Автор: Али Мустафаев)

Твиттер: @Ali_Mustafayev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Стартовала квалификация Гран-при Азербайджана Формулы 1
Общество 17:00
Азербайджанские и российские звезды среди болельщиков Формулы 1 (ФОТО)
Звёздный мир 16:39
Завершился третий свободный заезд Гран При Азербайджана Формула 1
Общество 16:00
Баку стал одной из лучших гоночных площадок в истории Формулы 1 - турист из Великобритании
Общество 15:46
Гонка в Баку прошла напряженно – таиландский пилот
Общество 15:14
Азербайджан из тех стран, где Гран При я никогда не пропускаю - Берни Экклстоун
Общество 14:57
Начался последний свободный заезд пилотов Формулы 1 в Баку
Общество 14:42
Пилоты Формулы 1 в Баку: нарды, шашлыки, кальян, чай в армуды (ФОТО)
Интересное 14:38
Определились победители первого основного соревнования в классе FIA Formula-2 в Баку (ФOTO)
Общество 14:17
Опасные моменты в ходе первого основного соревнования Формулы-2 (ФOTO)
Общество 13:33
На Формуле 2 произошла вторая авария за день (ФОТО)
Общество 13:19
В первые минуты основного соревнования Формулы 2 произошла авария (ФОТО)
Общество 12:48
В Баку стартовал первый день автогонок в классе FIA Formula-2
Общество 12:47
В Баку отлично справляются с организацией Формулы 1 - Берни Экклстоун
Общество 11:56
Потрясающее шоу Jamiroquai в рамках Гран-при Азербайджана Формулы 1 (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 11:21
В Баку стартует второй день Гран-при Азербайджана Формулы 1
Общество 09:50
В Баку прошла автограф-сессия пилотов Формулы 1 (ФОТО)
Общество 27 апреля 20:18
Пилот Red Bull Racing показал лучший результат на второй сессии свободных заездов Формулы 1
Общество 27 апреля 19:02