Азербайджан демонстрирует высочайший уровень организации международных гимнастических турниров - молдавская гимнастка

28 апреля 2018 16:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Федерация гимнастики Азербайджана подходит к организации международных гимнастических турниров серьезно и ответственно, сказала Trend молдавская гимнастка Анастасия Закревши на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку.

По словам гимнастки, это ее второй Кубок мира в жизни, и она выступила достойно.

"В Баку я впервые и восхищена подходом к организации турниров – все делается очень серьезно и ответственно", - сказала Закревши.

Гимнастка отметила, что провела в Баку на сборах неделю до Кубка мира.

"Я готовилась к чемпионату, и могу сказать, что пребываю в восторге от того, насколько профессионально все делает Федерация гимнастики Азербайджана, просто невероятный уровень у Федерации", - сказала Закревши.

Гимнастка также отметила, что ее на ковер выводит азербайджанский тренер Жаля Гаратова, так как ее тренер на соревнованиях является судьей.

"Несмотря на короткий промежуток времени, мы нашли общий язык, я очень довольна Жалей", - сказала Закревши.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике.

Сегодня проходят квалификационные соревнования индивидуальных гимнасток с булавами и лентой и групповых команд с тремя мячами и двумя скакалками. Также в течение дня будут определены победители в многоборье, как в индивидуальном, так и в групповом зачете.

Азербайджан во второй день соревнований представляют Вероника Гудис и Зохра Агамирова в индивидуальных выступлениях, а также групповая команда в составе Айшан Байрамовой, Дианы Доман, Зейнаб Гумматовой, Алии Пашаевой и Сианы Василевой.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Баку в шестой раз. В турнире, который продлится до 29 апреля 2018 года, ожидается участие 127 гимнасток из 26 стран. Из них 44 спортсменки выступают в индивидуальной программе, тогда как 83 гимнастки соревнуются в составе команд в групповых упражнениях.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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