Бакинская Национальная арена гимнастики безупречна - российская гимнастка

28 апреля 2018 16:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакинская Национальная арена гимнастики безупречна, сказала Trend в субботу российская гимнастка Мария Сергеева, которая является текущим лидером многоборья на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку.

По ее словам, она впервые в Баку и впервые на Кубке мира.

"Тут потрясающе – большая, красивая арена, на которой все сделано так, как нужно – и ковры, и потолок, и свет. В целом, она безупречна. А бакинские зрители помогают выступать любым гимнастам", - сказала Сергеева.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике.

Сегодня проходят квалификационные соревнования индивидуальных гимнасток с булавами и лентой и групповых команд с тремя мячами и двумя скакалками. Также в течение дня будут определены победители в многоборье, как в индивидуальном, так и в групповом зачете.

Азербайджан во второй день соревнований представляют Вероника Гудис и Зохра Агамирова в индивидуальных выступлениях, а также групповая команда в составе Айшан Байрамовой, Дианы Доман, Зейнаб Гумматовой, Алии Пашаевой и Сианы Василевой.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Баку в шестой раз. В турнире, который продлится до 29 апреля 2018 года, ожидается участие 127 гимнасток из 26 стран. Из них 44 спортсменки выступают в индивидуальной программе, тогда как 83 гимнастки соревнуются в составе команд в групповых упражнениях.

(Автор: Максим Цурков)

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Azernews Newspaper
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