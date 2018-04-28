Азербайджан каждый год показывает высочайший уровень организации гимнастических соревнований - финская гимнастка

28 апреля 2018 16:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Федерация гимнастики Азербайджана каждый год демонстрирует высочайший уровень организации гимнастических соревнований, сказала в субботу Trend финская гимнастка Ребекка Гергало после квалификационных выступлений в упражнениях с булавами и лентой на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку.

"Я приезжаю в Баку уже в четвертый раз, и все турниры, на которых я тут была, были организовано на очень высоком уровне. Федерация гимнастики Азербайджана скрупулезно подходит к отработке всех деталей - от автобусов, которые нас привозят на арену, до точного следования расписанию. И, конечно, мне очень нравится Национальная арена гимнастики в Баку. Она создана с огромным вниманием к потребностям гимнастов. Ну а бакинские болельщики традиционно выше всяких похвал, они тепло принимают каждого спортсмена, который выходит на арену", - сказала Гергало.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике.

Сегодня проходят квалификационные соревнования индивидуальных гимнасток с булавами и лентой и групповых команд с тремя мячами и двумя скакалками. Также в течение дня будут определены победители в многоборье, как в индивидуальном, так и в групповом зачете.

Азербайджан во второй день соревнований представляют Вероника Гудис и Зохра Агамирова в индивидуальных выступлениях, а также групповая команда в составе Айшан Байрамовой, Дианы Доман, Зейнаб Гумматовой, Алии Пашаевой и Сианы Василевой.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Баку в шестой раз. В турнире, который продлится до 29 апреля 2018 года, ожидается участие 127 гимнасток из 26 стран. Из них 44 спортсменки выступают в индивидуальной программе, тогда как 83 гимнастки соревнуются в составе команд в групповых упражнениях.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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