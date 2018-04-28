Зрительница об организации Кубка мира по художественной гимнастике в Баку: Мы очень довольны

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане уделяется большое внимание спорту, проводятся различные международные спортивные мероприятия – турниры, первенства, чемпионаты, которые организованы на высшем уровне. Об этом Trend в субботу сказала зрительница соревнований Кубка мира по художественной гимнастике Рафига Мовсумова.

"Меня в Национальную арену гимнастики привела любовь к спорту. Очень нравится наблюдать за выступлениями гимнасток, они грациозные, нежные. Смотреть на них одно удовольствие. Художественная гимнастика - красивый вид спорта", - отметила зрительница.

Говоря о проведении Кубка мира в Баку Рафига Мовсумова отметила, что он организован очень хорошо. "Для удобства зрителей созданы все условия, мы очень довольны", - добавила она.

Рафига Мовсумова также пожелала удачи азербайджанским гимнасткам.

"Болеем за команду Азербайджана, как человек, имеющий отношение к спорту, знаю, что для победы нужно много работать, тренироваться и трудиться", - сказала она.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике.

Сегодня прошли квалификационные соревнования индивидуальных гимнасток с булавами и лентой и групповых команд с тремя мячами и двумя скакалками. Также в течение дня будут определены победители в многоборье, как в индивидуальном, так и в групповом зачете.

Азербайджан во второй день соревнований представляют Вероника Гудис и Зохра Агамирова в индивидуальных выступлениях, а также групповая команда в составе Айшан Байрамовой, Дианы Доман, Зейнаб Гумматовой, Алии Пашаевой и Сианы Василевой.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Баку в шестой раз. В турнире, который продлится до 29 апреля, принимают участие 127 гимнасток из 26 стран. Из них 44 спортсменки выступают в индивидуальной программе, тогда как 83 гимнастки соревнуются в составе команд в групповых упражнениях.

(Автор: Джани Бабаева)

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