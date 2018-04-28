В Азербайджане подростки и молодежь больше вливаются в спортивный мир – зрительница

28 апреля 2018 19:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Благодаря большому вниманию к спорту в Азербайджане подростки и молодежь больше вливаются в спортивный мир - это очень хорошо, сказала в субботу Trend зрительница соревнований Кубка мира по художественной гимнастике Милена Ефремова.

"Я с детьми часто посещаю соревнования по художественной гимнастике, проводимые в Баку, так мы прививаем им любовь к спорту", - добавила зрительница.

Ефремова отметила, что Кубок мира организован профессионально, нет никаких недочетов.

"Болеем за наших девочек - Зохру Агамирову, Веронику Гудис и других. Желаем всем гимнасткам команды Азербайджана победы, для нас они всегда первые", – подчеркнула она.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике.

Сегодня проходят квалификационные соревнования индивидуальных гимнасток с булавами и лентой и групповых команд с тремя мячами и двумя скакалками. Также в течение дня будут определены победители в многоборье, как в индивидуальном, так и в групповом зачете.

Азербайджан во второй день соревнований представляют Вероника Гудис и Зохра Агамирова в индивидуальных выступлениях, а также групповая команда в составе Айшан Байрамовой, Дианы Доман, Зейнаб Гумматовой, Алии Пашаевой и Сианы Василевой.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Баку в шестой раз. В турнире, который продлится до 29 апреля 2018 года, ожидается участие 127 гимнасток из 26 стран. Из них 44 спортсменки выступают в индивидуальной программе, тогда как 83 гимнастки соревнуются в составе команд в групповых упражнениях.

(Автор: Джани Бабаева)

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