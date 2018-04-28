Мы в восторге – зрительница об организации Кубка мира по художественной гимнастике в Баку

БАКУ /Trend/ - Организация Кубка мира в Баку – прекрасная, красивый зал, потрясающая обстановка и музыкальное сопровождение, сказала в субботу Trend зрительница соревнований Светлана Алиева.

"Моя дочь мечтает заниматься гимнастикой, поэтому мы сегодня пришли посмотреть выступления спортсменок. Признаюсь, нам все очень нравится, мы в восторге. Безусловно, присутствие на подобных спортивных мероприятиях вдохновляет детей на занятия спортом. Они видят как это красиво, и им, конечно, хочется заниматься гимнастикой", - добавила она.

Светлана Алиева подчеркнула, что дети в восторге от маскота Гур-Гура, который поднимает всем настроение.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике.

Сегодня прошли квалификационные соревнования индивидуальных гимнасток с булавами и лентой и групповых команд с тремя мячами и двумя скакалками. Также определены победители в многоборье, как в индивидуальном, так и в групповом зачете.

Азербайджан во второй день соревнований представляют Вероника Гудис и Зохра Агамирова в индивидуальных выступлениях, а также групповая команда в составе Айшан Байрамовой, Дианы Доман, Зейнаб Гумматовой, Алии Пашаевой и Сианы Василевой.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Баку в шестой раз. В турнире, который продлится до 29 апреля, принимают участие 127 гимнасток из 26 стран. Из них 44 спортсменки выступают в индивидуальной программе, тогда как 83 гимнастки соревнуются в составе команд в групповых упражнениях.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.