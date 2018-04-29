В Азербайджане проводятся очередные тестовые экзамены

29 апреля 2018 08:58 (UTC+04:00)

БАКУ/ Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) в воскресенье проводит тестовый экзамен для абитуриентов, желающих поступить в высшие учебные заведения по I-IV группам специальностей. Об этом сообщили Trend в ГЭЦ.

Экзамен будут проводиться, в целом, в 56 зданиях в Баку, Сумгайыте, Хырдалане, Нахчыване, Гяндже, Мингячевире, Шеки, Барде, Гейчайе, Ширване, Лянкяране и Хачмазе.

Запись на участие в экзамене велась по интернету, и регистрацию прошли 29925 абитуриентов.

Тестовый экзамен во всех зданиях начнется в 11:00 и будет проводиться в одну смену.

Наблюдать за выпускными экзаменами будут 182 руководителей и 1785 преподавателей-контролеров.

ГЭЦ доводит до сведения абитуриентов, что допуск в здания, где будет проходить экзамен, разрешен при наличии у абитуриента оригинала удостоверения личности и листа пропуска на экзамен. Если абитуриенты придут на экзамен только с одним из указанных документов, копией удостоверения личности или удостоверением личности другого лица, они не будут допущены на экзамен.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Абдулрахман Юсубов)

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