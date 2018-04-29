В Баку стартует последний день Гран-при Азербайджана Формулы 1

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку стартует последний день четвертого этапа чемпионата мира-2018 Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.
27 апреля на проводящихся в столице Азербайджана в третий раз соревнованиях Формулы 1 прошли первая и вторая сессии свободных заездов. Накануне прошли третья сессия свободных заездов и квалификационные заезды, а также первое соревнование в Формуле 2.
Сегодня, в третий и последний день соревнований, состоится гонка Гран-при Азербайджана и второй заезд по Формуле 2. На старте Гран-при Азербайджана пилоты займут следующие позиции:
1. Себастьян Феттель (Ferrari) - 1.41.498
2. Льюис Хэмилтон (Mercedes) - 1.41.677
3. Валттери Боттас (Mercedes) - 1.41.837
4 Даниэль Риккардо (Red Bull) - 1.41.911
5.Макс Ферстаппен (Red Bull)- 1.41.994
6. Кими Райкконен (Ferrari) - 1.42.490
7. Эстебан Окон (Force India) -1.42.523
8. Серхио Перес (Force India) - 1.42.547
9. Нико Хюлькенберг (Renault) - 1.43.066
10. Карлос Сайнс (Renault) - 1.43.351
11. Лэнс Стролл (Williams) -1.43.585
12. Сергей Сироткин (Williams) - 1.43.886
13. Фернандо Алонсо (McLaren) -1.44.010
14. Шарль Леклер (Sauber) - 1.44.074
15. Кевин Магнуссен (Haas) - 1.44.759
16.Стоффель Вандорн (McLaren) - 1.44.489
17. Пьер Гасли (Toro Rosso) - 1.44.496
18. Маркус Эрикссон (Sauber) - 1.45.541
19. Брендон Хартли (Toro Rosso) -1.57.354
20. Ромен Грожан (Haas)
В пятницу в Баку стартовал четвертый этап чемпионата мира-2018 Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.
Протяженность гоночной трассы, на которой за первенство борются команды, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.
Самый широкий участок трека составляет 13 метров, а самый узкий вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.
Старт и финиш - площадь «Азадлыг». Здесь также установлены боксы и пит-лейны «клуба Паддока».
(Автор: Азад Гасанли)
Твиттер: @AzadHasanli
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