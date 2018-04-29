В Баку стартует последний день Гран-при Азербайджана Формулы 1

29 апреля 2018 12:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку стартует последний день четвертого этапа чемпионата мира-2018 Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

27 апреля на проводящихся в столице Азербайджана в третий раз соревнованиях Формулы 1 прошли первая и вторая сессии свободных заездов. Накануне прошли третья сессия свободных заездов и квалификационные заезды, а также первое соревнование в Формуле 2.

Сегодня, в третий и последний день соревнований, состоится гонка Гран-при Азербайджана и второй заезд по Формуле 2. На старте Гран-при Азербайджана пилоты займут следующие позиции:

1. Себастьян Феттель (Ferrari) - 1.41.498

2. Льюис Хэмилтон (Mercedes) - 1.41.677

3. Валттери Боттас (Mercedes) - 1.41.837

4 Даниэль Риккардо (Red Bull) - 1.41.911

5.Макс Ферстаппен (Red Bull)- 1.41.994

6. Кими Райкконен (Ferrari) - 1.42.490

7. Эстебан Окон (Force India) -1.42.523

8. Серхио Перес (Force India) - 1.42.547

9. Нико Хюлькенберг (Renault) - 1.43.066

10. Карлос Сайнс (Renault) - 1.43.351

11. Лэнс Стролл (Williams) -1.43.585

12. Сергей Сироткин (Williams) - 1.43.886

13. Фернандо Алонсо (McLaren) -1.44.010

14. Шарль Леклер (Sauber) - 1.44.074

15. Кевин Магнуссен (Haas) - 1.44.759

16.Стоффель Вандорн (McLaren) - 1.44.489

17. Пьер Гасли (Toro Rosso) - 1.44.496

18. Маркус Эрикссон (Sauber) - 1.45.541

19. Брендон Хартли (Toro Rosso) -1.57.354

20. Ромен Грожан (Haas)

В пятницу в Баку стартовал четвертый этап чемпионата мира-2018 Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

Протяженность гоночной трассы, на которой за первенство борются команды, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.

Самый широкий участок трека составляет 13 метров, а самый узкий вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь «Азадлыг». Здесь также установлены боксы и пит-лейны «клуба Паддока».

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Баку стартовала последняя автогонка в классе FIA Formula-2
Общество 13:10
Организация Формулы 1 в прекрасном Баку на высоте - турист из Казахстана
Общество 28 апреля 19:21
В Баку завершилась квалификация к Гран-при Азербайджана Формулы 1
Общество 28 апреля 18:10
Организация Формулы 1 в Баку становится лучше и лучше с каждым годом – британский турист
Общество 28 апреля 17:24
Хюлькенберг оштрафован на пять позиций на Гран-при Азербайджана Формулы-1
Общество 28 апреля 17:19
Бакинская трасса – это интрига, опасность и непредсказуемость - российский комментатор
Общество 28 апреля 17:11
Стартовала квалификация Гран-при Азербайджана Формулы 1
Общество 28 апреля 17:00
Душевный Баку сердечно встречает всех гостей Формулы 1 - турист из России
Общество 28 апреля 16:47
Азербайджанские и российские звезды среди болельщиков Формулы 1 (ФОТО)
Звёздный мир 28 апреля 16:39
Завершился третий свободный заезд Гран При Азербайджана Формулы 1 (ФОТО)
Общество 28 апреля 16:00
Баку стал одной из лучших гоночных площадок в истории Формулы 1 - турист из Великобритании
Общество 28 апреля 15:46
Гонка в Баку прошла напряженно – таиландский пилот
Общество 28 апреля 15:14
Азербайджан из тех стран, где Гран При я никогда не пропускаю - Берни Экклстоун
Общество 28 апреля 14:57
Начался последний свободный заезд пилотов Формулы 1 в Баку
Общество 28 апреля 14:42
Пилоты Формулы 1 в Баку: нарды, шашлыки, кальян, чай в армуды (ФОТО)
Интересное 28 апреля 14:38
Определились победители первого основного соревнования в классе FIA Formula-2 в Баку (ФOTO)
Общество 28 апреля 14:17
Опасные моменты в ходе первого основного соревнования Формулы-2 (ФOTO)
Общество 28 апреля 13:33
На Формуле 2 произошла вторая авария за день (ФОТО)
Общество 28 апреля 13:19