В Баку стартовала последняя автогонка в классе FIA Formula-2

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку стартовал последний день автогонок в классе FIA Formula-2.

В соревнованиях принимают участие 20 гонщиков, представляющих 10 команд.

Накануне победителем первого соревнования стал таиландский пилот Александр Альбон, представляющий команду "DAMS". Второе место досталось британцу Джеку Айткену из команды "ART Grand Prix", третье - итальянцу Антонио Фуолко из "Charouz Racing System".

В пятницу в Баку стартовал четвертый этап чемпионата мира-2018 Формулы 1 Гран-при Азербайджана.

Протяженность гоночной трассы составляет чуть более шести километров.

Самый широкий участок трека составляет 13 метров, а самый узкий вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь «Азадлыг». Здесь также установлены боксы и пит-лейны «клуба Паддока».

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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