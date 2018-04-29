В Федерации гимнастики Азербайджана работают профессионалы - украинская спортсменка

29 апреля 2018 13:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Федерации гимнастики Азербайджана работают профессионалы, сказала Trend в воскресенье украинская гимнастка Олена Дьяченко, участвующая в Кубке мира по художественной гимнастике в Баку.

"Я приезжаю в Баку на Кубок мира второй год подряд, и мне очень нравится то, что с нами каждый раз работают очень приятные, профессионально подготовленные люди из Федерации гимнастики Азербайджана, которые во всем нам помогают и спрашивают, все ли хорошо", - сказала Дьяченко.

Она отметила, что в Баку очень красивая арена.

"В этом году оформление стало еще лучше, и мне очень понравилась церемония открытия, она была, как и прошлый раз, очень интересная. И здорово, что пригласили маскотов", - сказала гимнастка.

В воскресенье стартовали финалы Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку.

Соревнования проходят в Национальной арене гимнастики.

Сегодня разыгрываются шесть комплектов медалей (четыре - в индивидуальных упражнениях и два - в групповых выступлениях) и определятся победители в индивидуальных упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой, а также в групповых упражнениях с пятью обручами, тремя мячами и двумя скакалками.

Азербайджан сегодня представляет групповая команда в составе Айшан Байрамовой, Дианы Доман, Зейнаб Гумматовой, Алии Пашаевой и Сианы Василевой.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Баку в шестой раз. В турнире, который стартовал в пятницу, принимают участие 127 гимнасток из 26 стран. 44 спортсменки выступают в индивидуальной программе, а 83 гимнастки соревнуются в групповых упражнениях.

(Автор: Максим Цурков)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Баку прошла церемония награждения призеров индивидуальных финалов Кубка мира по художественной гимнастике (ФОТО)
Общество 15:22
Мария Сергеева выиграла очередное "золото" Кубка мира в Баку
Общество 14:36
Соревнования в Баку отличаются и уровнем проведения, и тем, как принимают спортсменов - зрительница
Общество 14:22
Украинская гимнастка выиграла "золото" Кубка мира в Баку в упражнениях с булавами
Общество 13:59
Российская гимнастка завоевала золото Кубка мира в Баку в упражнениях с мячом
Общество 13:18
Российская гимнастка выиграла золото Кубка мира в Баку в упражнениях с обручем
Общество 12:36
Церемония открытия Кубка мира в Баку прошла очень интересно – зрительница
Общество 12:27
Мы в восторге – зрительница об организации Кубка мира по художественной гимнастике в Баку
Общество 28 апреля 19:55
В Баку прошла церемония награждения победителей Кубка мира по художественной гимнастике (ФОТО)
Общество 28 апреля 19:45
Азербайджанские гимнастки вышли в финал Кубка мира в упражнениях с мячами и скакалками
Общество 28 апреля 19:37
В Азербайджане подростки и молодежь больше вливаются в спортивный мир – зрительница
Общество 28 апреля 19:07
Зрительница об организации Кубка мира по художественной гимнастике в Баку: Мы очень довольны
Общество 28 апреля 18:37
Федерация гимнастики Азербайджана отлично организовывает гимнастические турниры - словенская гимнастка
Общество 28 апреля 18:37
Состоялась церемония награждения индивидуальных победителей и призеров на Кубке мира в Баку (ФОТО)
Общество 28 апреля 17:57
Определились финалистки Кубка мира в Баку в упражнениях с булавами и лентой
Общество 28 апреля 17:13
Бакинская Национальная арена гимнастики безупречна - российская гимнастка
Общество 28 апреля 16:55
Кубок мира в Баку вдохновляет спортсменов на будущие достижения – зрительница
Общество 28 апреля 16:40
Азербайджан каждый год показывает высочайший уровень организации гимнастических соревнований - финская гимнастка
Общество 28 апреля 16:32