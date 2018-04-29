Соревнования в Баку отличаются и уровнем проведения, и тем, как принимают спортсменов - зрительница

29 апреля 2018 14:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Уровень организации в Баку Кубка мира по художественной гимнастике высокий, сказала в воскресенье Trend зрительница Оксана Сорокина.

"Мы наблюдаем за подобными соревнованиями по интернету, и в Баку они намного отличаются уровнем проведения не только на ковре в зале, но и тем, как принимают спортсменов", - отметила она.

Зрительница подчеркнула, что старается не пропускать соревнования, проводимые в Национальной арене гимнастики. "Прихожу получить эстетическое удовольствие, потому что нравится этот вид спорта", - добавила Сорокина.

Зрительница также отметила, что болеет и переживает за азербайджанских гимнасток.

"Без поддержки зрителей соревнования были бы не такими зрелищными. Чем больше болельщиков, тем гимнасткам приятнее выступать", - сказала она.

В воскресенье стартовали финалы Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку.

Соревнования проходят в Национальной арене гимнастики.

Сегодня разыгрываются шесть комплектов медалей (четыре - в индивидуальных упражнениях и два - в групповых выступлениях) и определятся победители в индивидуальных упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой, а также в групповых упражнениях с пятью обручами, тремя мячами и двумя скакалками.

Азербайджан сегодня представляет групповая команда в составе Айшан Байрамовой, Дианы Доман, Зейнаб Гумматовой, Алии Пашаевой и Сианы Василевой.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Баку в шестой раз. В турнире, который стартовал в пятницу, принимают участие 127 гимнасток из 26 стран. 44 спортсменки выступают в индивидуальной программе, а 83 гимнастки соревнуются в групповых упражнениях.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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