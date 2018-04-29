Завтра в Баку будет до 21 градуса тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в воскресенье.

Северо-западный ветер во второй половине дня сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью 9-12, днем 16-21 градус тепла.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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