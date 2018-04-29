Азербайджанские гимнастки завоевали "бронзу" Кубка мира в Баку в групповых упражнениях с обручами (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана в групповых упражнениях в составе Айшан Байрамовой, Дианы Доман, Зейнаб Гумматовой, Алии Пашаевой и Сианы Василевой в воскресенье выиграла бронзовую медаль Кубка мира по художественной гимнастике в Баку в упражнениях с пятью обручами.

В финале их результат составил 17,600 балла.

Золотую медаль выиграли болгарские гимнастки, набравшие 19,800 балла, а второе - итальянские грации с результатом 18,000 балла.

В воскресенье стартовали финалы Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку.

Соревнования проходят в Национальной арене гимнастики.

Сегодня разыгрываются шесть комплектов медалей (четыре - в индивидуальных упражнениях и два - в групповых выступлениях) и определятся победители в индивидуальных упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой, а также в групповых упражнениях с пятью обручами, тремя мячами и двумя скакалками.

Азербайджан сегодня представляет групповая команда в составе Айшан Байрамовой, Дианы Доман, Зейнаб Гумматовой, Алии Пашаевой и Сианы Василевой.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Баку в шестой раз. В турнире, который стартовал в пятницу, принимают участие 127 гимнасток из 26 стран. 44 спортсменки выступают в индивидуальной программе, а 83 гимнастки соревнуются в групповых упражнениях.

(Автор: Анвар Мамедов)

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